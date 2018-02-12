Россиянин Кирилл Ананьев погиб во время удара коалиционных войск во главе с США на берегу реки Евфрат на востоке Сирии. О происшествии в понедельник, 12 февраля, сообщает «Медиазона» со ссылкой на сопредседателя незарегистрированной национал-большевистской партии «Другая Россия» Александра Аверина.

8 февраля источник в Пентагоне заявил американскому телеканалу CBS, что российские наемники могли быть среди погибших в результате авиаудара коалиционных войск по проправительственным силам в районе сирийского города Дэйр-эз-Зор 7 февраля. Отмечалось, что если среди погибших действительно были граждане России, то это было бы первое убийство русских американскими военными в Сирии.

В тот же день в Министерстве обороны России заявили, что российских военных в данном районе провинции нет. Об этом сообщал «Интерфакс».

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» нанесла удар по проправительственным силам 7 февраля. В США же заявляли, что это была защита. Коалиция указала, что сирийские военные до этого атаковали штаб «Демократических сил Сирии» (ДСС), где находились ее военные советники.

По различным данным, в результате атаки погибли или пострадали десятки человек.

По данным центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины «Миротворец», национал-большевик Кирилл Ананьев ранее был ополченцем Донецкой народной республики, а затем уехал воевать в Сирию в качестве наемника.

Также стало известно, что казак Владимир Логинов погиб в Сирии в бою 7 февраля. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщается на сайте Балтийского отдельного казачьего округа (БОКО).

«Сотник казачьего хутора «Прегольский» (…) погиб в неравном в бою в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Погиб, героически защищая на дальних подступах нашу Родину от нашествия обезумевших варваров», — говорится на сайте БОКО.

Уточняется, что ранее Логинов участвовал в ряде вооруженных конфликтов, имел награды МВД и правительства Калининградской области. В 2017 году был руководителем пресс-службы БОКО.