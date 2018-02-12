Соратники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на акцию протеста у здания администрации президента Украины. Как пишет «Лайф», люди выкрикивают лозунги «Вставай, Украина!», «Порошенко — вор» и «Режим рухнет, возвращайся с победой». На данный момент число участников митинга не превышает 150 человек, однако народ продолжает прибывать.



Правоохранители усилили меры безопасности у здания на Банковой улице, к администрации президента стягиваются силы Национальной гвардии. В соцсетях сообщают о первых задержаниях, однако эта информация пока не подтверждена.