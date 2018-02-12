Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Азербайджане весной-летом должны дать ответ руководству «королевских гонок» по поводу продления контракта на проведение Гран-при в Баку. Об этом ТАСС сообщил промоутер этапа Ариф Рагимов.

Этап в Баку проводится с 2016 года. Ранее министр спорта и молодежной политики Азербайджана Азад Рагимов заявил, что государство вкладывает в проведение этапа 80% от общей стоимости.

«В течение трех месяцев после Гран-при Азербайджана мы должны дать ответ руководству «Формулы-1», продлим ли мы контракт еще на 5 дет — до 2025 года, — сказал Рагимов. — Все понимают, что тот контракт, который есть сейчас, неприемлем. Новое руководство «Формулы-1″ это тоже, мне кажется, понимает».

«Речь идет о ряде коммерческих условий, спонсорских правах и цене, которую мы платим, — продолжил промоутер. — Но как у руководства «Формулы-1», так и у нас есть желание оставить «королевские гонки» в Азербайджане».

В 2018 году Гран-при Азербайджана пройдет с 27 по 29 апреля.