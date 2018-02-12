Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу.

Основанием для принятия решения о его приеме было заявление о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной службы Польши. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом гражданина государства-члена Европейского Союза, просьба украинской стороны была воспринята положительно», – говорится в сообщении.

Сам политик вышел на связь из Польши через телефон экс-замгенпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, и рассказал о событиях, последовавших поле задержания его в киевском ресторане «Сулугуни».

«Закрыли глаза, голову, руки, все, и они меня довезли на вертолет. Вертолет долго кружил вокруг Киева, насколько я понимаю. Я понимаю, что они хотели запутать следы. Потом он, насколько я думаю, сел в аэропорт Борисполь, где меня уже держали еще перед тем, как подогнали самолет, еще минут 40… Сейчас я уже в Варшаве», – отметил Саакашвили.