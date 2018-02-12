Задержанный экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уже вылетел в Польшу.
Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на свои источники.
По их данным, политик отправился чартерным рейсом около 16:00 (18:00 бак.вр.).
Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу.
Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник советник главы ведомства Олег Слободян.
«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», — написал Слободян на своей странице в Facebook.
«Только что адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление о похищении политика. Заявление было подано по телефонному вызову в Печерское районное управление МВД. Полиция получила объяснения от работников ресторана, а также тех, кто находился с Михаилом в момент похищения», — говорится в сообщении движения в Facebook.