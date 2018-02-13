Sky News Arabia сообщает, что руководитель ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади смертельно ранен. Согласно данным, он сейчас прячется в одном из полевых госпиталей боевиков, который расположен на северо-востоке Сирии.
Sky News Arabia сообщает, что руководитель ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади смертельно ранен. Согласно данным, он сейчас прячется в одном из полевых госпиталей боевиков, который расположен на северо-востоке Сирии.
Дата: 2018/02/13 0:47
Раздел: Мир
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