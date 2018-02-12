Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Госпрограммы развития чаеводства в 2018-2027 годах.

Согласно распоряжению, Министерству финансов и Министерству экономики поручено ежегодно в процессе формирования государственного бюджета и государственных инвестиционных программ принимать необходимые меры с целью учета финансовых средств для финансирования мероприятий, предусмотренных в утвержденной госпрограмме. Министерству сельского хозяйства поручено координировать осуществление мероприятий, предусмотренных госпрограммой, и информировать раз в год президента Азербайджана о ходе исполнения госпрограммы.

Согласно программе, опубликованной на сайте главы государства, в 2017 году в Азербайджане объем производства чая составил 775,2 тонн, посевная площадь – 1,114 тыс. га.

По прогнозам властей Азербайджана, в 2027 году площадь посевных должна быть увеличена до 3 тыс. га, сбор урожая — до 8,5 тыс. тонн.

Таким образом, в 2027 году по сравнению с 2017 год сбор урожая чая должен увеличиться в 11 раз, посевные под чаеводство – в 2,7 раза.