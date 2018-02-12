Посольство России в Азербайджане распространило сообщение о погибшем в авиакатастрофе гражданине страны Намиге Гахраманове.

Как сообщает АПА, в сообщении говорится:

«Как уже известно, 11 февраля текущего года вылетевший из Москвы в Орск самолет «Ан-148» Саратовских авиалиний потерпел крушение. В результате катастрофы погибли все пассажиры и экипаж воздушного судна. Согласно предоставленному МЧС России списку, среди погибших есть и гражданин Азербайджанской Республики Намиг Гахраманов. По указу посла Полада Бюлбюльоглу была срочно налажена связь с МЧС России и получена информация о деталях катастрофы, а также о Намиге Гахраманове. Сообщается, что с момента крушения самолета посольство находится в контакте с МЧС России и другими соответствующими структурами. Для опознания погибшего соотечественника близкие члены семьи приехали в город Москва. Посольство регулярно поддерживает связь с ними и готово оказать им необходимую помощь».

Отметим, вчера в авиакатастрофе на территории России погиб 71 человек.