Президент Петр Порошенко считает, что лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили не может заниматься политической деятельностью в Украине. Однако и не хотел бы его высылать из страны. Об этом глава государства заявил в интервью австрийскому изданию Profil, которое было опубликовано в понедельник, 12 февраля.

По словам главы государства, заниматься политикой в Украине могут только украинцы, а бывший грузинский президент откровенно нарушает законы. Вместе с тем Порошенко отметил, что депортацией Саакашвили должны заниматься соответствующие органы, хотя лично он против депортации.

«Он был осужден в Грузии. Его можно было выслать (из Украины), хотя я бы этого не хотел. Но это работа Государственной миграционной службы, пограничной службы», — заявил Порошенко.