Лидера «Руху новых Сил» Михаила Саакашвили, которого задержали в Киеве в понедельник, депортируют из Украины.

Об этом изданию ТСН.uа сообщили собственные источники.

«Да, это депортация. Депортация в Европу», — отметил высокопоставленный чиновник.

В то же время другой высокопоставленный источник отметил, что его депортируют не в Нидерланды, туда ведь он мог поехать только по собственному желанию.

«Это называется реадмиссия — возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл», — добавил собеседник.

Это означает, что Саакашвили будет депортирован в Польшу, ведь в Украину он прибыл именно оттуда в сентябре 2017 года, прорвав границу. По информации источников в дипломатических кругах, примерно пять дней назад украинская сторона обратилась к польской с просьбой о процедуре реадмиссии Саакашвили, но польская сторона на момент задержания Саакашвили на запрос не ответила, поскольку у них есть месяц на его обработку, отмечает издание «Unian».