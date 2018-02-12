Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан в Киеве.

«Да, его действительно задержали в этом ресторане», — цитирует РИА Новости Геращенко.

Он сообщил, что задержание экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили осуществили сотрудники МВД. Также он отметил, что в ближайшее время по этому поводу будет официальное заявление силового ведомства.

По его словам, вскоре по этому поводу будет официальное заявление правоохранительных органов.

При этом Геращенко назвал Саакашвили «вредным для украинского общества».