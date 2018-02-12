Представители Международного комитета красного креста (МККК) встретились с азербайджанцами, которые были задержаны в ходе нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, представители структуры на прошлой неделе еще раз посетили азербайджанцев, которые были задержаны в ходе нагорно-карабахского конфликта: «Мы продолжаем регулярно посещать этих лиц. В соответствии со своим мандатом МККК организует посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями».

Отметим, в настоящее время в Нагорном Карабахе содержатся три азербайджанца.