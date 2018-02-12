Озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан» вызвали беспокойство как среди армянского общества, так и журналистов этой страны.

По словам азербайджанского лидера, Иреванское ханство, Зангезур и Гейче — историческая земля азербайджанского народа, и об этом должны знать как молодое поколение, так и международное сообщество.

«И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться», — сказал азербайджанский лидер.

По информации Minval.az, в частности, как пишет Первый армянский информационный, в Ереване дали неадекватную реакцию на выступление президента Азербайджана.

Аналитик издания Саргис Арцруни отмечает, что «в словах президента Азербайджана есть предвыборный компонент, однако это не должно стать поводом для того, чтобы армянские государственные органы и экспертная мысль уклонялись от того, чтобы более трезво проанализировать это выступление Ильхама Алиева, перспективные акценты которого очевидны».

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«Анализ выступления показывает, что в основе слов президента Азербайджана есть подчеркнутая, рассчитанная убежденность в том, что, имея сильный естественный рост и последовательность, тюркский элемент сумеет когда-нибудь вернуться туда, где сейчас расположена Республика Армения. Каждый день некачественного и преступного управления питает самоуверенность Алиева, каждый человек, который уезжает из Армении, этим самым открывает еще одну дверь перед тюркским элементом. Если мы так и будем продолжать, Ильхам Алиев вернет не только Ереван, но и войдет в дом каждого из нас. Агрессивная тональность выступления Алиева, насколько бы она не была неприятной для ушей представителей наших властей, имеет прагматичную политическую основу. Это – опустошаемая в плане институционального и перспективного краха государства Армения», — с горечью отмечает армянский автор.

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В статье также говорится, что резкие заявления представителей армянских властей преследуют цель скрыть факт очевиднейшего фиаско своей политики. Также отмечается, что причиной самоуверенности азербайджанского лидера является продолжающееся падение Армении, отсутствие национальной повестки и идеалов.

Minval.az