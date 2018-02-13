Специалисты из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что коровы, как и люди, по-разному смотрят на жизнь. Эксперимент с участием 22 телят показал, что среди них встречаются как оптимисты, так и пессимисты. Об этом пишет «Вокруг света».

Телята были обучены находить в определенном месте бутылочку с молоком, а в другом их ждала «пустышка». Негативный эффект от обнаружения пустой бутылки исследователи усилили — в этом месте телят обдувало струей воздуха. После того как телята разобрались, где искать молоко, ученые приступили ко второй части эксперимента. В стену стойла вмонтировали еще три бутылочки, которые находились между местом, где раньше находилось молоко, и неприятным для телят местом, где раньше была пустышка и струя воздуха. По замыслу ученых, оптимисты должны были исследовать все бутылочки, в том числе рядом со «страшной» пустышкой.

Телята действительно вели себя по-разному. «Пессимисты» избегали новых бутылочек, даже если они были рядом с местом, где раньше было вознаграждение. «Оптимисты» же проверяли все бутылочки, причем даже те, что находились совсем близко от места, где на них неприятно дул воздух. Интересно, что поведение животных не было хаотичным: приверженность к определенной модели поведения сохранялась в течение трех недель.

Дополнительные эксперименты показали, что ведущие себя пессимистично телята были также более пугливы. По мнению ученых, это доказывает, что оптимизм и пессимизм являются индивидуальными чертами характера даже среди животных.