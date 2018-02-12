Олимпийский чемпион Олег Верняев рассказал о том, что Россия предлагала ему сменить гражданство.

О деталях предложения Верняев рассказал в шоу «От души в душу». Кроме того, украинский гимнаст отметил, что у него были предложения и от других стран, информирует интернет-портал news.eizvestia.com.

«Первыми предлагали азербайджанцы, еще в Лондоне после 2012 года. Потом включились русские. Конкретно все по полочкам сразу разложили. Пятерку «зелени» от региона зарплата, институт любой, квартира мне сразу, родителям — трудоустройство. Ну, и плюс еще от федерации зарплата. Также немцы предлагали около трех с половиной тысяч зарплату, и говорили, что могут поспособствовать тому, чтобы я получил немецкое гражданство. Не нужно было бы для этого жить там десять лет», — сказал Верняев.

«Сколько зарплата в Украине? Максимально может выйти 1000 долларов, это при том, что олимпийский чемпион. Это все, выше уже некуда. Зарплата и олимпийская стипендия, которую еще должен наш президент подтвердить. У нас было такое, что нас с Игорем Радивиловым по году «прокидывали», — также отметил гимнаст.