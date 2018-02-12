Отношения между Турцией и США могут окончательно испортиться, если Вашингтон не сделает конкретные шаги ради их улучшения. Об этом в понедельник заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

«Мы уже не хотим никаких обещаний, мы хотим конкретных шагов. Об этом мы скажем Тиллерсону (госсекретарю США Рексу — ред.) во время его визита (в Турцию), потому что наши отношения с США переживают сейчас не лучшие времена: либо они восстановятся, либо испортятся окончательно», — сказал Чавушоглу.

При этом он добавил, что «доверие между двумя странами сегодня утеряно и виноваты в этом именно США». Чавушоглу уточнил, что США прикрываются борьбой с «Исламским государством» ради продолжения сотрудничества с отрядами «Сил народной самообороны» (СНС)».