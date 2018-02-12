На 81-ом году жизни скончался заслуженный работник культуры, член Объединения ашугов Азербайджана Исфандияр Рустамов, передает Тренд.

Исфандияр Рустамов родился 1 июля в 1937 году в Гедабейском районе. В 1954 году после окончания средней школы Исфандияр Рустамов полностью связал свою жизнь с ашугским искусством. На фестивале, проведенном в Баку в 1958 году, был награжден дипломом первой степени и нагрудной медалью.

Успешно выступал на мероприятиях в Баку и Москве, посвященных 150-летию со дня рождения ашуга Алескера. В 1964 году Рустамов основал ансамбль ашугов в Гедабее, которым руководил долгие годы.

Рустамов представлял нашу страну на многих мероприятиях и фестивалях, проводимых в России, Узбекистане, Турции, Иране и других странах.