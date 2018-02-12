В день крушения самолета Ан-148 рейс 703 «Саратовских авиалиний» работники швейной фабрики в Орске так и не дождались заработной платы, потому что Гахраманов Намиг Хидайат оглу, 1971 года рождения, до пункта назначения не долетел.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщил брат Гахраманова — проживающий в Евлахе Натиг Гахраманов.

Намиг Гахраманов родом из села Гархун Евлахского района. Вырос в многодетной семье. Всего их было шесть братьев, и Намиг был самым младшим (Мухаммед, Натиг, Мубариз, Исраил, Хабиб и Намиг). Жители района знают семью Гахрамановых, как спокойную, благополучную. Сам Намиг Гахраманов был верующим и всегда протягивал нуждающимся руку помощи.

По словам Натига Гахраманова, Намиг хоть и жил в Москве, но в Евлах приезжал часто, потому что семья его живет здесь. Последний раз он был в Азербайджане месяц назад. Известно, что Гахраманов в Москве занимался торговлей детской одеждой, которую привозил из Турции и параллельно занимался производством одежды в Орске. В воскресенье Гахраманов вылетел из Москвы чтобы раздать работникам зарплату, но погиб…

«Он часто ездил в Орск и часто пользовался машиной. Редко летал на самолете. В этот день решил воспользоваться авиарейсом, потому что шел снег, он боялся застрять в пути»,- сказал брат.

Известно, что Хабиб Гахраманов уже вылетел в Москву, чтобы решить вопрос доставки в Азербайджан тела погибшего брата. Но, как отметил Натиг Гахраманов, тело еще не найдено, территория оцеплена, там работают правоохранительные органы.