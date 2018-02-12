Между пассажирами и водителем Bakubus разразился очередной скандал.

Как сообщает пресс-секретарь ООО Bakubus Мансур Пириев, инцидент произошел 8 февраля в автобусе с государственным регистрационным номером 99-JX-221, следующем по маршруту №5, когда автобус подъезжал к остановке рядом с железнодорожным вокзалом:

«Пассажиры вышли на дорогу, мешая автобусу подъехать к остановке, а один из пассажиров стал утверждать, что автобус ехал прямо на них, и стал оскорблять водителя.

Подобные случаи приводят к искусственной задержке автобусов на остановке, затруднению использования автобусом своей полосы для движения, а также вызывает стресс у водителей, что может привезти к несчастным случаям».