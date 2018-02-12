Бывший начальник главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта расформированного министерства национальной безопасности Азербайджана Акиф Човдаров встретился со своим адвокатом.

Как сообщил Тренд адвокат Човдарова Садиг Расулов, в ходе встречи он поинтересовался здоровьем и условиями содержания генерала:

«Акиф Човдаров находится в критическом состоянии, у него плохо с сердцем, его жизни может грозить опасность. В настоящее время он содержится в медпункте Бакинского следственного изолятора №1 под наблюдением врачей. Несмотря на тяжелое состояние, его не переводят в медучреждение Минюста».