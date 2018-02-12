Депутат Захид Орудж выдвинул свою кандидатуру на предстоящие 11 апреля внеочередные президентские выборы.

Кроме того, в президенты выдвинулся депутат Милли Меджлиса, председатель Партии народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА) Гудрет Гасангулиев.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики». ЦИК поручено назначить внеочередные президентские выборы на 11 апреля 2018 года и провести их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики. Центризбирком назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля.