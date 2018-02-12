7 февраля в результате проведенного Государственной миграционной службой (ГМС) мероприятия были задержаны 7 граждан Непала, 3 гражданина Индии и 1 гражданин Шри-Ланки.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГМС, в ходе расследования было установлено, что работающий в Индии гражданин по имени Деепак, вступив в сговор с гражданином Украины Владиславом Кобилом, организовал приезд иностранных граждан в Азербайджан.

Также установлено, что 3 гражданина Индии и 1 гражданин Шри-Ланки обратились к Деепаке с целью отправки их в Европу. Деепака организовал их приезд в Азербайджан.

Стало известно, что Деепака с целью получения временного разрешения на проживание в Азербайджане связался с Владиславом Кобилом. Пообещав в дальнейшем переправить их в страны Европы и получив крупную сумму денег, они присвоили эти средства.

В то же время стало известно, что Деепака за крупное вознаграждение организовал приезд 7 граждан Непала в Азербайджан с целью обеспечения их работой.

В результате принятых мер пресечена попытка превращения указанных граждан в нелегальных мигрантов и организация незаконного канала миграции.