1in.am: То, что Министерство обороны Армении – закрытое учреждение и все здесь происходящее, в том числе и закупки – закрыты и непрозрачны, это факт. А все то, что закрыто, не подлежит опубликованию, всегда содержит коррупционные риски и проявления злоупотреблений.

Много говорили о том, что закупки Минобороны вызывают обеспокоенность. Антикоррупционный центр «Транпаренси Интернэшнл» всегда обращается к теме коррупционных рисков в процессе закупок Минобороны, закупкам, осуществляемым у одного лица. МО очень часто делает закупы у одного лица, которому принадлежит 100% всей доли, то есть, делает закупы в компании, находящейся в своем ведении. И Первому Информационному стал известен ряд таких фактов.

В частности, по дошедшим до нас сведениям и из имеющихся в нашем распоряжении фактов становится ясно, что большая часть закупов МО осуществляет в 3-4 компаниях, и все они принадлежат начальнику Генштаба ВС Мовсесу Акобяну. Эти компании одна через другой делают закупы в основном в российской компании «Спецторг», которая специализируется на производстве военных товаров и товаров, необходимых для нужд армии.

Однако примечательно, что осуществляемые на средства госбюджета Армении эти закупы обходятся бюджету в 3-4 раза дороже. В частности, эта компания в действующей в российском Ростове компании «Спецторг» для нужд Минобороны приобретает тарелки, ведра и кастрюли из алюминия и нержавеющей стали, ножи-вилки, чайники – и все большими партиями. И проблема не в цене на предлагаемые российской компанией товары, а в том, по какой именно цене МО РА их в конечном счете приобретает.

Нам рассказали, что Мовсес Акобян через свои компании – одна посредством другой – по «откатам» привозит эти товары в Армению, и тут они стоят в несколько раз дороже. Даже представитель компании «Спецторг» был изумлен тем, что Мовсес Акобян при приобретении этих товаров зарабатывает сумму больше, чем их компания при продаже. Из оказавшихся в нашем распоряжении фактов явствует, что за один год закупы компаний Акобяна превысили 32 млн рублей, что составляет около 530 тыс долларов.

Примечательно, что находящиеся в списке закупок товары – это такие товары, которые спокойно можно приобрести у местных производителей по цене ниже в несколько раз, но этого не делалось и не делается.

Отметим, что в 2014 году расходы МО составили около 190 млрд драмов, а это 15.4% от всего бюджета. В 2015 году на нужды МО было потрачено 199 млрд драмов. 19.2% или 237 млрд 402 млн драмов были направлены на осуществление закупов. За последние годы, в особенности после Четырехдневной войны 2016 года сумма на закупы еще больше увеличилась.