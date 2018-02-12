Исходный код загрузчика iBoot был получен от одного из рядовых сотрудников Apple в 2016 году. Об этом пишет Motherboard со ссылкой на собственные анонимные источники.

Программист Apple изначально передал исходники пяти знакомым. При этом они не планировали публиковать код и лишь хотели найти новые способы взлома системы. Они отмечают, что программист смог похитить все данные, к которым имел доступ, некоторые из них до сих пор не были опубликованы.

Однако позже файлы были выложены в открытый доступ, и группа потеряла контроль над распространением кода. «Я лично никогда не хотел, чтобы этот код увидел свет. Не из жадности, а из-за страха перед наказанием, которое обязательно последует, — говорит один из источников. — В Apple действительно полно любопытных детей и подростков. Я знал, что однажды они проявят свою глупость и опубликуют все на GitHub».

После этого код iBoot начал постепенно распространяться среди сообщества энтузиастов, однако это не привлекало особого внимания. Осенью 2017 года его выложили на Reddit, но бот-модератор оперативно удалил файлы. В начале 2018 года эти исходники попали на GitHub и начали активно распространяться по сети. Автор серии книг об операционных системах Apple Mac OS X и iOS Джонатан Левин (Jonathan Levin) заявил, что это крупнейшая утечка в истории iPhone.

В четверг, 8 февраля, Apple подтвердила подлинность похищенного кода загрузчика iBoot. В компании заявили, что эта утечка не представляет опасности для пользователей. Несмотря на это, адвокаты, действующие от лица Apple, все равно потребовали удалить исходники с GitHub. Они указывают, что опубликованные материалы являются собственностью компании и на них распространяется закон о защите авторских прав.