В последнее время общество, в котором мы живем, преподносит сюрпризы в виде жестокоcти и глупости, и c каждым таким сюрпризом все больше убеждаешься в том, что большая часть этого общества нуждается в серьезном лечении. Причем, в самых строгих условиях, которые только может предоставить пациенту психбольница.

История с секс-видеороликом двух подростков в раздевалке школы (а точнее — 11-классника, и девочки 13-ти лет) окончательно убедила меня в правильности хода моих мыслей.

Вот уже несколько дней продолжается травля, в социальных сетях бродит и пузыриться пакостный навоз в виде злобных и пошлых комментариев. Сотни, тысячи, десятки тысяч слов, брошенных в сердце опозоренной девочки, которая уже начала резать себе вены, находясь в состоянии сильнейшей депрессии. Добились? Или вам обязательно нужна искупительная жертва, и только тогда вы замолчите?

Мне абсолютно все равно, кто этот 11-классник, а, точнее, чей он родственник — главное, он ВИНОВАТ. И, прежде всего, в том, что занимался сексом с НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ. Пусть она — как с пеной у рта бьется в истерике большая часть комментаторов — добровольно ему отдавалась, но не факт, что кто-то другой — до него — сделал это с ней. Возможно, он и совратил. Тем более, что, по словам Кямали Агазаде, девочка являлась жертвой насилия, но об этом почему-то тщательно умалчивается.

Очнитесь, люди! Этой девочке всего 13 лет! Она еще ребенок, а вы туда же? Кидаться громкими оскорблениями? Да кто вы такие, чтобы судить? Кто-нибудь из вас знает первопричину? Нет! И пока существует презумпция невиновности (а ее никто еще не отменял) вам следует просто прекратить поток отвратительного словоблудства. Поймите, оно вам чести не делает!

Отвратительно, мерзко было читать просьбы о пересылке этого видео «в личку». Конечно, в «личку», куда же еще? Не из человеколюбия, не из милосердия, нет! Ведь в открытую ваш «профайл» заблокировали бы за распространение порнографии. И жизнь «кончилась» бы на этом. Поток сплетен прервался бы.

Особенно коробили лицемерные просьбы «Чисто из любопытства». Хочу спросить: любопытства к чему? К детской порнографии? Да вы, господа, извращенцы, еще похуже тех подонков, кто это видео распространил.

Когда несколько лет назад в Сети распространилось порно-видео журналистки Хадиджи Исмаил, была та же самая история. Правда, были люди, вставшие на ее защиту и призывавшие не распространять порно-ролик. И с горечью хочется отметить, что таких людей было НЕМНОГО. Остальные показали себя в «полной красе».

Сегодня история снова повторяется. И на кону — жизнь, которая, к вашему сведению, может быть долгой и прекрасной, если бы поменьше злопыхателей билось «в гневе праведном» головой о клавиатуру. И если эта жизнь оборвется, виноваты будете вы. Понимаете? ВЫ! А за что эта девочка наказывается вами столь злобно и жестоко? Вспомнили историю библейского первородного греха (или еще что-нибудь в этом роде) — и понеслось?

Странно, но факт: почему-то другие социальные проблемы не обсуждаются столь рьяно, мало кто «постит» и распространяет информацию о сносах, о проблемах с экологией и так далее. Но стоит появиться какой -нибудь грязи — так это пожалуйста. И это — ваш уровень? Когда недавно на радиозаводе произошла серия взрывов такого ажиотажа не было. Даже пожар в многоэтажке, даже гибель нефтяников на платформе «Гюнешли» не вызвали такого масштабного обсуждения, как тема двух подростков, занимающихся сексом в школьной раздевалке.

Противно и гадостно знать, что все эти комментаторы — это большая часть нашего общества, общества, в котором приходится жить. А точнее — выживать.

Очень хочется напоследок сказать про эффект бумеранга, который полетит в ваши же головы, господа-злопыхатели. Если вы погубите хотя бы одну человеческую душу, то вернется вам все сторицей. По человеческим законам. А вы замахнулись на душу ребенка… И если девочка погибнет, если ей удастся наложить на себя руки (не дай Бог), то я буду с удовольствием наблюдать, как вы в страхе скоропалительно станете подчищать свои «профайлы» и личную переписку, чтобы вас не протащили по 125-й статье УК АР — за доведение до самоубийства.

А вас уже давно пора привлечь за подстрекательство.

Очень надеюсь, что представители компетентных органов прочтут эту шпильку и возьмут на заметку «профайлы» очень многих пользователей социальной сети Фейсбук. Чтобы впредь знали, что любое действие порождает последствия, и последствия эти не заставят себя ждать.

Яна Мадатова