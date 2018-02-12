«Действия Азербайджана привели к тому, что, обращаясь к прошлому, можно говорить о многочисленных упущенных возможностях, независимо от того, был ли в Азербайджане выборный период или нет».

Об этом заявил президент страны-оккупанта – Армении Серж Саргсян на совместной пресс-конференции со своим болгарским коллегой Руменом Радевым.

По его словам, «в прошлом были возможности для продвижения процесса, однако действия Баку привели к тому, что сейчас можно ли говорить об упущенных возможностях».

«Карабахский конфликт может быть урегулирован только если Азербайджан откажется от максималистского подхода. В противном случае, пока власти этой страны будут оставаться в плену собственных иллюзий, сложно питать надежды на урегулирование конфликта», — важно заявил глава страны-агрессора.