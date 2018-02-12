Руководство управления полиции Ростова-на-Дону (РФ) решило привлечь к борьбе с ростом преступности среди сотрудников внутренних дел Русскую православную церковь. Об этом говорится в приказе от 7 февраля, опубликованном в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».

«В срок до 12 февраля под видеозапись провести встречу с членами семей подчиненных сотрудников с приглашением представителей Русской православной церкви», – говорится в документе.

Видео встречи со священниками необходимо предоставить в главк полиции.

Также полицейским рекомендовано отказаться от посещения баров и ночных клубов в служебное и неслужебное время.