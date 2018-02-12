Информация о том, что якобы в мае текущего года будет запущен первый пассажирский поезд маршрутом Баку-Тбилиси-Стамбул-Александрополис-Вена, не соответствует действительности.

Об этом заявила Day.az руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова.

Напомним, что ранее эта информация проходила в ряде грузинских СМИ.

«В ближайших планах ЗАО не собирается закупать во Франции у фирмы Stadler Rail Group Alstom 64 пассажирских вагона с телескопическим изменением вагонных тележек», — заявила собеседница агентства, выразив удивление в связи с недостоверной информацией грузинских СМИ, не имеющих под собой никакого основания.