Компьютер научился узнавать пол человека по особенностям использования клавиатуры. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

Характер набора текста на клавиатуре у каждого свой, но у всех мужчин и у всех женщин есть общие особенности, которые позволяют установить пол с уверенностью более 95%.

Для своей работы Иоаннис Цимперидис и его коллеги из греческого Университета Демокрита отобрали 75 добровольцев (36 мужчин и 39 женщин). На их компьютеры были установлены специально созданные программы-кейлоггеры IRecU, которые в течение 10 месяцев фиксировали каждое нажатие на клавишу.

Собранные файлы анализировались программой статистического анализа ISqueezeU. Она позволила оценить возможные корреляции пола человека с разными особенностями набора текста: временем нажатия клавиш, паузами между отдельными буквами и т. п.

Анализ показал, что некоторые из этих характеристик действительно заметно коррелируют с полом. В статье, опубликованной журналом Digital Investigation, ученые в числе таких особенностей называют паузу между нажатием клавиши N и следующей за ней О, а также M и O. Причины этих различий авторов не интересовали.

Эти же характеристики и связанные с ними весовые коэффициенты использовались для обучения пяти различных нейросетей, которые вскоре смогли определять пол пользователя с точностью более 78%, причем результативность наиболее успешной из них превысила 95%.

Авторы считают, что подобный анализ может стать инструментом для незаметного и ненавязчивого определения пола пользователя — для полицейских расследований или планирования таргетированных рекламных кампаний.