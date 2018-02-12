«Интенсивные осадки на территории жилого массива«Cənub Dərə» на Баиле оказывают влияние на ситуацию здесь, дождевые воды, заполнив трещины, впитались в нижние слои земли. В результате этого на оползневой территории были полностью разрушены принадлежащие жителям 4 дома, 1 – разрушен частично».

Об этом заявил глава исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов.

Э.Азизов отметил, что в настоящее время представители ИВ находятся на этой территории, и на основании решения Кабмина будут принимать необходимые меры.

«Здесь оползни происходят не в первый раз, они происходили здесь и ранее. В последний раз большой оползень здесь был в 2000 году. После этого тоже на этой территории иногда происходили маленькие оползни. В 19 веке на этой части Баила никто не жил. Но и тогда на указанной территории происходили оползни. В результате проведенных исследований было установлено, что примерно 20-25% строений на склоне относятся к 60-70-м годам прошлого века, остальные были построены за одну ночь в 1990-2000 годах. Жители строили эти дома незаконно. Однако несмотря на это, государство не выделяя никого, заботится о каждом живущем в том месте гражданине. Пока рано говорить что-либо конкретное о причинах оползней на Баиле. Согласно предварительной версии специалистов, оползневая активность связана с процессами внутри почвы. Оползень является естественным процессом. Люди своей деятельностью в некоторой степени могут ускорить этот процесс. Строения на опасном участке представляют собой одноэтажные дома, построенные наспех без фундамента» (цитата по АПА).