В возрасте 39 лет скончался бывший ведущий Общественного телевидения, художественный руководитель Дворца культуры в Мардакяне Кямран Исрафилов.

Информация об этом распространилась в соцсетях. Сообщается, что он умер от сердечной недостаточности.

Напомним, что он вел на телеканале İTV детские и другие передачи, в последние годы пробовал себя в качестве актера.

Он сыграл роль А.Топчибашова в документальном фильме “Вечный отпуск”, спродюсированном Арзу Алиевой.

Кямран Исрафилов также был режиссером нового Детского театра-студии.