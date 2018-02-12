8 февраля первый тестовый поезд, состоящий из шести вагонов груженных российской древесиной и МДФ, из России доехал до Ирана по железной дороге Астара-Астара, которая объединяет, интегрирует железные дороги Азербайджана и Ирана. Полномасштабный ввод железной дороги ожидается в марте этого года. Железная дорога Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) будет официально открыта в марте текущего года на церемонии с участием официальных лиц из Ирана и Азербайджана.

Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км — от города Астара до границы с Ираном, и 2 км — от границы до иранского города Астара. Она является продолжением железной дороги Казвин-Рашт и частью проекта «Север-Юг», благодаря чему, по сути, происходит интеграция железнодорожных систем России, Азербайджана и Ирана. Иранское информационное агентство IRNA распространило примечательную информацию, сообщив, что Баку, Москва и Тегеран в настоящее время находятся в активных переговорах в связи с запуском пассажирских поездов по маршруту азербайджанская Астара-Москва.

Генеральный директор по международным делам Иранской железной дороги Аббас Назари сказал, что все страны региона уже предупреждены об этой амбициозной трехсторонней железнодорожной программе. Назари сказал, что и европейские страны проявляют большой интерес к железнодорожному коридору Астара-Астара, по которому их товары могут поставляться в Персидский залив и Индию.

Как пишет Первый армянский информационный, таким образом, в регионе формируется новая перспективная платформа сотрудничества – с участием Азербайджана, Ирана и России, что усиливается посредством проводимых время от времени саммитов президентов трех стран. Этот проект, в котором Азербайджану отведена центральная роль, еще больше подчеркивает политическую и экономическую изоляцию Армении.

«Бакинские официальные круги и не скрывают, что проект «Север-Юг» соблазнителен для них не только в экономическом, но и политическом контексте, потому что Армения оказывается в пролете регионального сотрудничества. Примечательно, что подобные глобальные программы постепенно аннулируют востребованность Армении для Ирана, который, фактически, находит альтернативы для обеспечения выходов на европейский и российские рынки – именно по территории Азербайджана. Причем, в Тегеране за последние годы неоднократно намекали, что в их глобальных коммуникационных проектах надежным партнером считают Армению. Но реакция наших властей, мягко говоря, неадекватна, а в Тегеране не могут бесконечно ждать, когда Ереван сумеет преодолеть запреты российского давления.

За Арменией необратимо закрепляется унизительный статус так называемого подгосударства России, вследствие чего наша страна теряет свою субъектность и выбивает из участия почти во всех региональных интеграционных проектах.

С другой стороны, для Армении этот сформированный, по сути, патовый, тупиковый контекст выявляет несостоятельность карабахской политики Армении. Зиждущаяся на поддержании статуса-кво политика в действительности не рациональна, поскольку статус-кво не только и не столько баланс, сформированный на передовой или в военной плоскости, но также сравнение показателей экономического развития Армении и Азербайджана, демографической статистики. Наличие Карабахского конфликта, закрытых границ увеличивают зависимость Армении от России, душат экономику – лишая ее ресурса развития. В этом контексте Азербайджан становится ключевым актором по сути всех региональных проектов, что неизбежно приведет к неравномерному развитию экономик обеих стран – не в пользу Армении.

Имеющий доходы в миллиарды долларов Азербайджан станет угрозой для опустошаемой Армении. Не принятие этого аксиоматичного факта говорит о неадекватности, иррациональности наших государственных, политических систем. Показателем эффективности политики властей Армении должно быть не затягивание переговорного процесса, а скорейшее урегулирование конфликта – на основе рациональных компромиссов.

Время не ждет, оно работает против Армении. Нужно трезво оценивать ситуацию – с целью извлечь максимум из переговорного процесса», — пишет издание.

Minval.az