Американский актер, лауреат премии «Оскар» Роберт Де Ниро заявил, что США страдают от «временного безумия», сообщает Fox News.

С таким утверждением артист выступил на Мировом правительственном саммите в Дубае.

«Я говорю о собственной стране, о Соединенных Штатах Америки. Мы не любим говорить, что мы отсталая страна, так что давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия», — цитирует его «Газета».

Актер неоднократно негативно оценивал президента США Дональда Трампа. Ранее, например, сообщалось, что Де Ниро раскритиковал политику американской администрации по сокращению финансирования искусства.