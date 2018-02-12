«Оползневой процесс на Баилском склоне активизировался. Длина трещин на оползневом участке достигла 30, глубина 12 метров».

Об этом АПА сообщил начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов.

Он сказал, что оползневая территория состоит из песка и глины, которые быстро впитывают влагу: «Территория имеет наклон 45 градусов. Пласты расположены вдоль склона. Если сделать вертикальный срез склона, процесс ускорится».

По словам А. Гаралова, нельзя сказать, что оползневой процесс остановился: «Почва должна утрамбоваться, чтобы процесс остановился».

Начальник экспедиции отметил, что оползневая территория на Баилском склоне охватывает 6,9 га: «Число находящихся в опасной зоне домов достигает 160. Жители около 90 домов были переселены».

Оползневой участок «Телебашня» находится в 200-250 метрах юго-восточнее Телебашни.