Обнародована квота для паломников, которые смогут в этом году отправиться из нашей страны в Мекку.
Как сообщили АПА в Управлении мусульман Кавказа, в этом году 600 азербайджанцев смогут отправиться в Мекку для совершения паломничества Хадж.
Это минимальная квота, выделенная до сегодняшнего дня для паломничества Хадж из Азербайджана.
В 2017 году из Азербайджана в Мекку отправились 900 человек.
Прием документов для желающих совершить паломничество начинается с сегодняшнего дня.
Стоимость поездки, организованной в этом варианте, составляет 4150 долларов США.