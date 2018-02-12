Обнародована квота для паломников, которые смогут в этом году отправиться из нашей страны в Мекку.

Как сообщили АПА в Управлении мусульман Кавказа, в этом году 600 азербайджанцев смогут отправиться в Мекку для совершения паломничества Хадж.

Это минимальная квота, выделенная до сегодняшнего дня для паломничества Хадж из Азербайджана.

В 2017 году из Азербайджана в Мекку отправились 900 человек.

Прием документов для желающих совершить паломничество начинается с сегодняшнего дня.

Стоимость поездки, организованной в этом варианте, составляет 4150 долларов США.