Центральный банк Азербайджана нацелен на регулируемый маловолатильный курс маната, заявил глава банка Эльман Рустамов.

«Стабильный курс маната остался в прошлом и был связан с высокими ценами на нефть. Возвращение к этому не будет, так как эта политика была неверной. Наша цель — обеспечить регулируемый маловолатильный курс маната», — сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в понедельник. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, волатильность маната должна быть на таком уровне, «чтобы инвесторы, приходящие в Азербайджан могли строить свои долгосрочные планы и рассчитывать возможные доходы».

Э.Рустамов добавил, что переход на полностью плавающий курс маната должен быть поэтапный.

Как сообщалось ранее, манат к доллару в 2017 году укрепился на 4% после удешевления более чем в 2 раза в 2015-2016гг.