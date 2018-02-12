Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с 12 февраля снизил учетную ставку до 13% с 15%, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции в понедельник.

«Уровень среднегодовой инфляции в Азербайджане снизился до однозначного уровня. С учетом этого и ряда других факторов правление Центрального банка Азербайджана в понедельник приняло решение о снижении учетной ставки с 15% до 13%», — приводит его слова «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, кроме этого, снижены нижний (до 8% с 10%) и верхний (до 16% с 18%) пороги процентного коридора.

Глава ЦБА отметил наличие потенциала для дальнейшего снижения учетной ставки. «Это возможно в случае продолжения положительных тенденций, таких как сохранение низкой инфляции, позитивной динамики внешней торговли», — добавил он.

При этом он отметил, что Центробанк будет стремиться удерживать учетную ставку в позитивной зоне. «По нашим оценкам, переход на нейтральную денежную политику, адекватную новому экономическому циклу, положительно повлияет на экономическую активность», — подчеркнул глава банка.

Учетная ставка в Азербайджане не пересматривалась с 15 сентября 2016 года. Центробанк рассчитывал снизить учетную ставку в 2017 году, однако из-за высокой среднегодовой инфляции, этого не удалось сделать.

По итогам 2017 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 12,9%. Однако, по итогам января 2018 года среднегодовая инфляция снизилась до 5,5%.