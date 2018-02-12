Очередная провокация противника, совершенная в Газахском направлении с целью нарушения азербайджано-армянской государственной границы, потерпела неудачу.

Как сообщается на сайте Минобороны, утром 11-го февраля, воспользовавшись туманными погодными условиями, противник предпринял попытку пересечения передовых позиций Азербайджанской Армии. Движущийся в направлении наших позиций автомобиль марки «УАЗ», с разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении, был своевременно обнаружен специальными технических средств наблюдения и взят под контроль подразделениями Азербайджанской Армии.

В результате предпринятых нами превентивных мер продвижение разведгруппы Армении было незамедлительно пресечено.

Принужденная к отступлению группа противника, оставив свой автомобиль спешно ретировалась на свои позиции.

Отступивший к своим позициям противник, обстреляв огнем из своего оружия уничтожил оставленный на территории автомобиль марки «УАЗ».