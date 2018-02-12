Из квартиры профессиональной тхэквондистки Азербайджана Фариды Азизовой совершена кража. Укравшим из дома спортсменки 35 000 манатов и 18 800 долларов оказался житель Гянджи, возлюбленный ее подруги Ниджат Исрафилов.

Как сообщила Qafqazinfo Фарида Азизова, Ниджат Исрафилов был задержан на границе:

«В декабре Ниджат попытался сбежать из страны. Он был задержан на границе из-за отсутствия документов при попытке попасть из Нахчывана в Турцию.

Идет следствие. Предполагается, что он совершил кражу не в одиночку. В настоящее время он содержится в Кюрдаханском СИЗО. Он задержан в декабре прошлого года и привезен в Баку в январе этого года. Я не довольна следствием, за этот период ничего не сделано. Говорят, что вернут деньги, но не обещают. С момента происшествия прошло уже 5 месяцев».