До Чемпионата мира по футболу в России осталось чуть более четырех месяцев. Но бродячие животные — до сих пор одна из главных проблем Сочи, где пройдут сразу пять матчей турнира. В среду, 7 февраля, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко провел совещание по вопросу отлова бездомных животных к турниру. На нем было принято решение о «недопустимости» жестокого обращения с животными. Об этом пишет «Настоящее время».

Однако зоозащитники из Сочи уверяют: чтобы очистить город от бездомных собак, власти выбрали те же методы решения вопроса, что и накануне Олимпиады.

«Стреляют ядом, и животное умирает на месте. Это у нас происходило всегда и происходит сейчас, рассказывает зоозащитница Екатерина Гонтарева. – У нас здесь очень много зоозащитников. Мы всегда рады пойти на диалог с нашей властью, но власть от нас просто отбрыкивается».

Специалисты спрогнозировали массовое убийство собак в Сочи и других городах, когда на сайтах госзакупок стали появляться десятки «живодёрских» тендеров по отлову бездомных животных. В их названиях нередко фигурируют слова «утилизация» и «эвтаназия».

По данным зоозащитников, государство готово потратить на эти цели по меньшей мере 110 миллионов рублей. Но в сочинской администрации уверяют, что собак с улиц убирают гуманными методами.

«У нас в Сочи был образован приют, в котором сегодня содержится порядка 600 собак. Четыре некоммерческие организации осуществляют деятельность в этом приюте по уходу и ветеринарному лечению», – рассказывает Андрей Платонов, директор департамента по охране окружающей среды Сочи.

Однако по словам сотрудницы одного из приютов Дарьи Левиной, исчезать с улиц стали даже стерилизованные животные.

«Я была свидетельницей: я кормила стаю собак, прививала их. Мы за ними следили, уже хотели их стерилизовать. Но потом, в один момент, они неожиданно исчезли, – рассказывает Дарья. – Куда они исчезли? Всем было понятно, что их отравили».

Специалисты говорят, что деньги, которые государство готово заплатить за очистку городов ЧМ-2018 от бродячих животных, можно потратить гораздо эффективнее и гуманнее: на стерилизацию, вакцинацию и содержание собак в питомниках. На одного уличного пса, по их подсчетам, требуется от шести до девяти тысяч рублей. Но, видя нежелание властей работать сообща, зоозащитники собирают подписи под призывом бойкотировать Чемпионат мира в России.