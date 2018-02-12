Советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас заявил, что страна обсуждает с Россией новый формат процесса урегулирования конфликта с Израилем, передает «Газета».

«Все… усилия направлены на то, чтобы создать международный форум на основе консенсусного видения палестинского вопроса и двугосударственного решения вместо мирного процесса, единолично контролируемого Америкой», — сказал Шаас.

Он подчеркнул, что эта тема станет главной во время встречи главы Палестины Махмуда Аббаса и президента России Владимира Путина.

Также, по словам Шааса, вариантом такого мирного процесса могла бы стать конференция в Москве.