Число погибших в Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро составило 21 человек, более 70 получили ранения.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил командующий национальной полицией страны Фаустино Мендоса.

Ранее сообщилось о гибели восьми человек и ранении 40 при взрыве газового баллона рядом с местом проведения карнавала в Оруро. Среди погибших — четверо детей.

«У нас был очень прискорбный день, и, к сожалению, произошли несколько инцидентов, всего мы имеем 21 погибшего и 72 раненых», — приводит канал Telesurзаявление Мендосы.

Он уточнил, что при взрыве в Оруро ранения получили 47 человек. Еще в двух дорожных инцидентах погибли 13 человек, причем в одном из них люди также ехали в Оруро из Ла-Паса.