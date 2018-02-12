МЧС России подтвердило иностранное гражданство двух пассажиров разбившегося Ан-148: это граждане Швейцарии и Азербайджана. Это уточнение содержится в обновленном списке пассажиров на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Ulrich Klaeui — гражданин Швейцарской конфедерации, Намиг Гахраманов — гражданин Азербайджанской Республики.

Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148, погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой, сообщил журналистам на месте крушения лайнера глава МЧС России Владимир Пучков.

«Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал он.

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился накануне днем в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.