Выясняется гражданство азербайджанца, находившегося на борту разбившегося самолета в России.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Совместно с соответствующими государственными структурами выясняется является ли гражданином Азербайджана Намиг Гахраманов, находившийся на борту потерпевшего крушение пассажирского самолета в России. Будет дана дополнительная информация», — сказал Гаджиев.

Отметим, что ранее сообщалось, что гражданин России Н.Гахраманов является уроженцем Евлахского района. Различные источники сообщали противоречивые сведения о его гражданстве.