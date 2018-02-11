Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч в Баку и Ереване.

Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер вместе с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком встретились с президентом Ильхамом Алиевым в Баку 7 февраля и президентом Сержем Саргсяном в Ереване 9 февраля. В обеих столицах они также провели консультации с министрами иностранных дел.

«Сопредседатели также посетили Нагорный Карабах с 9 по 11 февраля, чтобы провести встречи с де-факто властями и посетили конкретные места в районах Зангелан, Кубатлы, Агдам, Лачин и Кельбаджар.

Сопредседатели подчеркнули важность добросовестного выполнения всех обязательств, взятых на себя сторонами в ходе саммите в октябре 2017 года в Женеве и на предыдущих саммитах, в частности в Вене и Санкт-Петербурге»,- говорится в заявлении.

Посредники выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней жертвой на линии соприкосновения и призвали стороны предпринять дополнительные шаги для уменьшения напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать прекращение огня.

Посредники также призвали стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий. «Сопредседатели вновь заявляют о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Акта, включая неприменение силы, территориальную целостность и равные права наций на самоопределение. Сопредседатели поприветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего избирательного периода», — отмечается в заявлении.