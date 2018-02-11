«Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома её отца — богатого промышленника, а Сталин за добро её семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением её отца и брата», — написал Саакашвили, комментируя свой поход в кино на фильм «Смерть Сталина».
Кроме того, он назвал фильм «супер крутым».
Саакашвили также заявил, что его учитель английского Гела Чарквиани «в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа».