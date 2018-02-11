Среди пассажиров упавшего в Подмосковье пассажирского авиалайнера «Саратовских авиалиний», возможно, был один азербайджанец.

Его имя и фамилия указаны в списке пассажиров самолета, опубликованном на сайте МЧС Росии.

Предполагается, что он является гражданином Азербайджана.

Ниже представлен полный список погибших:

Члены экипажа (по данным РЕН ТВ):

1. Губанов Валерий, командир воздушного судна

2. Гамбарян Сергей, второй пилот

3. Сергеев Олег, техник

4. Рябинин Андрей, техник

5. Славинская Анастасия, стюардесса

6. Коболь (или Коваль) Виктория, стюардесса

Пассажиры:

1. Акназаров Тамерлан

2. Александров Илья

3. Алексеенко Крискентия

4. Анохин Виктор

5. Анохина Зоя

6. Бойкова Екатерина

7. Булатов Лилия

8. Ведиборенко Илья

9. Ведякина Мария

10. Гаврилов Сергей

11. Гаусс Альфия

12. Гахраманов Намиг

13. Грачев Алексей

14. Гришова Ирина

15. Громов Игорь

16. Давыдова Елена

17. Дмитренко Юлия

18. Долбин Виктор

19. Драгина Маргарита

20. Иванов Вячеслав

21. Ильинов Евгений

22. Калашник Марина

23. Кармалеев Борис

24. Карпухин Анатолий

25. Карпухина Татьяна

26. Киселева Екатерина

27. Ковчуга Людмила

28. Козупица Антонина

29. Колодяжный Анатолий

30. Коротков Евгений

31. Красова Надежда

32. Красова Оксана

33. Кузьмин Олег

34. Курепов Олег

35. Леонова Ольга

36. Лиманов Евгений

37. Мачнева Светлана

38. Мещерякова Наталья

39. Момзикова Кристина

40. Назаров Максим

41. Насырова Екатерина

42. Никитенкова Галина

43. Никитченко Алексей

44. Николаенко Любовь

45. Нормантович Александр

46. Нормантович Владимир

47. Оставский Илья

48. Панченко Сергей

49. Полетаев Илья Сергеевич

50. Радчук Инна

51. Ремарчук Владимир

52. Севоян Варсик

53. Сергошко Александр

54. Синицина Татьяна

55. Сон Ульяна

56. Толкачев Вячеслав

57. Толкачев Иван

58. Толкачева Любовь

59. Толмасова Дарья

60. Тулькубаев Фиргат

61. Уразаева Марина

62. Усачев Владимир

63. Хохлова Ольга

64. Ципичко Ольга

65. Ямаев Юрий.