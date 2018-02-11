В турецкой провинции Трабзон с подозрением на заражение сибирской язвой госпитализировали 73 человека. Ещё один заболевший скончался, сообщает «Лайф» со ссылкой на местные СМИ.

По словам медиков, у всех пациентов наблюдались слабость и тошнота. Результаты анализов подтвердили диагноз у троих людей. Сообщается, что карантин в населённом пункте пока не введён.

По данным СМИ, всё началось с того, что на прошлой неделе сибирская язва была выявлена у одной из коров в местном частном хозяйстве. Несмотря на запрет, хозяин заколол животное и раздал мясо соседям.