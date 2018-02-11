В пригороде Москвы прошли XVIII Зимние дипломатические спортивные игры. Команда посольства Азербайджана в России заняла второе место в соревнованиях по мини-футболу.

Как сообщает АПА, на церемонии открытия Зимних дипломатических спортивных игр, посвященных Дню российской дипломатии, было зачитано письмо участникам министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Он пожелал дипломатам успехов, отметил, что такие мероприятия являются хорошим средством для взаимопонимания в дипломатическом корпусе.

В играх приняли участие команды 20 стран, в том числе свыше 20 команд Европейской экономической комиссии. Дипломаты испытали силы в соревнованиях по биатлону, хоккею, лыжным гонкам, настольному теннису, бильярду, мини-футболу.

Команда посольства Азербайджана в России успешно прошла все этапы и вышла в финал. Уступив в финале команде Казахстана, заняла второе место. На третьем месте – команда Южной Кореи.