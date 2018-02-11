Добыча нефти и конденсата в Азербайджане в 2018 году составит 0,79 миллиона баррелей в сутки, согласно прогнозам Управления по энергетической информации министерства энергетики США (EIA), опубликованном в февральском обзоре энергетического рынка.

Как пишет «Тренд», при этом прогнозируется, что в 2019 году добыча составит 0,78 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, EIA сохранило прогноз на 2018 год, опубликованный в предыдущем обзоре, и повысила прогноз на 2019 год с 0,77 миллиона баррелей в сутки.

Объемы добычи нефти в Азербайджане в первом квартале, как ожидается, составят 0,81 миллиона баррелей в сутки, 0,8 миллиона баррелей в сутки во втором квартале, 0,78 миллиона баррелей – в третьем и будут на уровне 0,77 миллиона баррелей в четвертом квартале.

Максимальный уровень добычи нефти в Азербайджане в 2019 году, по прогнозам EIA, будет в первом и втором кварталах — 0,79 миллиона баррелей в сутки. В третьем квартале добыча ожидается на уровне 0,77 миллиона баррелей в сутки, в четвертом – на уровне 0,76 миллиона баррелей.